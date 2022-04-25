الذكرى الثامنة والعشرون لوفاة المغفور لها الملكة زين الشرف

الوكيل الاخباري - تصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى الثامنة والعشرون لوفاة المغفور لها بإذن الله جلالة الملكة زين الشرف، طيب الله ثراها.



ولدت جلالتها في اسطنبول، في الثاني من آب عام 1916، وهي ابنة الشريف جميل بن ناصر بن علي، ابن شقيق الشريف الحسين بن علي، وحاكم منطقة حوران إبان الحكم الفيصلي في سوريا، ووجدان هانم، ابنة شاكر باشا، الوالي العثماني لقبرص.



وتزوجت في عام 1934 من ابن عمتها، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه، ورزقا بكل من المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وأصحاب السمو الملكي الأمير محمد، والأمير الحسن، والأميرة بسمة.

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