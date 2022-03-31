الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ فهد حمد الجازي

الوكيل الإخباري - تصادف الجمعة الأول من نيسان الذكرى السنوية الأولى لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ فهد حمد بن جازي " ابو حمد "

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والمرحوم أحد مشايخ قبيلة الحويطات و البادية الجنوبية وأحد رجالات الاردن المخلصين وهو ابن الشيخ المجاهد حمد بن جازي شيخ مشايخ قبيلة الحويطات وأحد زعامات الأردن الأوائل و رجالات التأسيس.



كان للفقيد مساهمات في إصلاح ذات البين و خدمة المجتمع طيلة فترة حياته الحافلة بالبذل والعطاء وإحلال الوئام بين أبناء الوطن في مختلف القضايا.

في هذه المناسبة نستذكر مناقب الفقيد الطيبة ونبتهل إلى الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.



انا لله وانا اليه راجعون

