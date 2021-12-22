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الأربعاء، 22-12-2021 11:46 ص

الذكرى 21 لوفاة المرحوم ملحم التل تصادف غدا

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الوكيل الإخباري - تصادف يوم غد الخميس، الذكرى 21 لوفاة المرحوم ملحم التل المدير العام الأسبق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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وعمل المرحوم التل مديرا عاما لصحيفة الرأي ورئيسا لتحريرها ومديرا عاما لدائرة المطبوعات والنشر، اضافة إلى تقلده مناصب إعلامية وسياسية أخرى.


وأسس المرحوم التل صحيفة الرقيب الاسبوعية في فترة الستينيات، وكذلك أسس وترأس الأمانة العامة لحزب الجبهة العربية الأردنية الدستورية عام 1991.


وكان الفقيد أحد رجالات الوطن البارزين وصاحب مواقف مشرفة، عاش معتزا بانتمائه العربي الأردني الأصيل متمسكا بوطنيته وقوميته.


 




 

 


 

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