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الأربعاء، 14-12-2022 03:26 م

الذكرى 37 لرحيل القاضي الطراونة تصادف غدا

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الوكيل الإخباري - يصادف يوم غد الذكرى السابعة والثلاثون لوفاة القاضي المرحوم إبراهيم الطراونة قاضي محكمتي التميز والعدل العليا وعضو المجلس القضائي الأعلى، ولجنة انتقاء الموظفين.

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وعمل الفقيد الطراونة في بدايات حياته معلما ومحاميا ومدعيا عاما وقاضيا في مختلف مدن المملكة، ورئيسا لعدة محاكم وهيئات قضائية محليا وعربيا.


كما مثل الفقيد الأردن في اللجان القانونية لجامعة الدول العربية.


والمرحوم الطراونة من مواليد مدينة الكرك عام 1929، ودرس القانون في جامعة دمشق، ومارس العمل السياسي والحزبي في تلك الحقبة، ثم انتقل للعمل في السلك القضائي حتى وفاته، ومنحه جلالة الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في المساهمة برفعة القضاء على المستوى المحلي والعربي.

 




 

 


 

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