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الثلاثاء، 28-12-2021 07:35 م

الذنيبات لـ"الوكيل الاخباري": لم تصلنا شكوى بحق الرياطي وأبو يحيى والجهود تجري نحو المصالحة

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الوكيل الاخباري - قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات إن اللجنة لم تتلقى شكوى رسمية بعد بحق النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي.

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وأضاف الذنيبات في تصريح مقتضب لـ"الوكيل الاخباري" أن اللجنة القانونية لم تتلقى شكوى رسمية بعد، وأن الجهود النيابية تسعى للمصالحة بين أطراف المشكلة التي حصلت الثلاثاء.

 

وبين أن الشكوى ترفق إلى رئاسة المجلس ثم إلى اللجنة القانونية، وهو ما قال إنه لم تصل اللجنة بعد، مبيناً أنه قد يكون وصل خطياً، ولكن ليس بشكل رسمي.

 

وكان مصدر نيابي قال إن شكوى بحق النائبين حسن الرياطي وسليمان أبو يحيى ستقدم إلى رئاسة مجلس النواب، حيث قدمها كل من النائبين أندريه حواري وشادي فريج.

 

وعقد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي اجتماعاَ ضم نحو 50 نائباً تحت قبة البرلمان للتباحث بما جرى تحت قبة البرلمان.

 

وقال الدغمي خلال الاجتماع إنه تجاوز الإساءة بحقه ولا يلتفت إليها” مشيراً إلى أن “المجلس أمامه استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف وتماسك أبناء بلدنا والحفاظ على نسجينا متلاحماً قوياً”.

 

ورفض الدغمي اتخاذ أي إجراء يتعلق بحق النائب سليمان أبو يحيى، مؤكدا أنه رئيس للجميع ومن واجبه تجاوز أي إساءة رغم ما طال موقع الرئاسة من إساءات.

 

وخلال الاجتماع أكد عدد كبير من النواب ضرورة تحويل ملف النائب سليمان أبو يحيى للجنة القانونية فيما طالب آخرون بضرورة طي الملف.

 




 

 


 

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