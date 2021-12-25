الذنيبات يطلب من "مكافحة الفساد" التحقيق في "مزاعم" الحروب

الوكيل الإخباري - طلب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحقيق في مزاعم رُلى الحروب حول وجود فساد وتجاوزات خطيرة في الشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

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وقال الدكتور الذنيبات، في كتاب وجهه لرئيس الهيئة، ان ما جاء في حديث الحروب خلال فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين متتاليين؛ هو مجرد افتراء وتجني وتزوير للحقائق ومحاولة منها لتشويه سمعة الشركة والاساءة إليها، أدى بشكل مباشر إلى انخفاض سعر سهم الشركة في سوق عمان المالي؛ ما ينذر بانعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للشركة، ويسيء لسمعتها داخل وخارج الوطن.



وأكد الدكتور الذنيبات بحسب الكتاب، استعداد الشركة لتزويد الهيئة بكل ما يلزم من بينات ومستندات تدحض المزاعم المذكورة في حديث الحروب.