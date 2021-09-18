الذيابات : من المتوقع دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق اليوم

الوكيل الإخباري - توقع نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، البدء بعملية التصدير إلى العراق بنظام (Door To Door)، السبت.

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وقال الذيابات خلال تصريحات صحفية ، إن النقابة أصدرت تأشيرات لـ200 صهريج لنقل النفط، و200 تأشيرة لسائقين عراقيين.



وأضاف، أنه من خلال النقابة تم أخذ موافقات أمنية لـ 4 آلاف سائق منذ الأحد الماضي.

وتابع "الحكومة أعطت امتيازات للشاحنات العراقية وتخفيضات في مؤسسة الموانئ بالمناولة وبعض الامتيازات على أساس تشجيع أي مستورد عراقي بحيث أن يستورد من خلال ميناء العقبة أو الصناعات الأردنية".



"نظام (Door To Door) يسرع وصول البضاعة إلى بلد المقصد وهو أقل تكلفة ، فتشجع المنتج الأردني أن يصل للعراق بأقل تكلفة"، وفق الذيابات ، الذي أوضح أنه وقبل جائحة فيروس كورونا، كان يدخل الأردن 500 شاحنة على الأقل إلى العراق.

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