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الأحد، 22-11-2020 03:51 م

الرئيس الأرميني يزور الأردن الاثنين

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الوكيل الإخباري - يزور الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان الأردن يوم غد الاثنين.، حيث تزينت شوارع عمان بالأعلام الأرمينية احتفاءً بالضيف.

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وسيلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس سركيسيان بعد وصول الأخير إلى المملكة يوم غد الإثنين.


وكان جلالة الملك، بحث في العاصمة يريفان في شباط الماضي، مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية الراهنة.


وركزت المباحثات، التي حضرها سمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، على آفاق التعاون بين البلدين، وآليات توسيعها في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية، والسياحة الدينية.


 




 

 


 

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