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الثلاثاء، 28-05-2024 03:45 م

الرئيس التشيكي يزور المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية

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الوكيل الإخباري - زار رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، للاطلاع على التجربة الأردنية في الصناعات الدفاعية وبحث التعاون المشترك.

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واطلع الرئيس والوفد المرافق على عدد من الحلول والمنظومات والآليات التي ينتجها المركز والشركات التابعة له، وجال على خطوط الإنتاج، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير العمل المشترك.


وأشاد الرئيس التشيكي بإمكانيات وقدرات المركز والشركات التابعة له، معرباً عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الأردن في مجال الدفاع.

 




 

 


 

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