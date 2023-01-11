الرئيس العراقي: مستعدون لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني

الوكيل الإخباري - استقبل الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي.

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وأكّد، رشيد، خلال اللقاء في قصر بغداد، أن العلاقات الأردنية العراقية متينة وراسخة، وهي محل فخر واعتزاز وتخدم المصالح المشتركة.



ولفت، إلى استعداد العراق لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني، مؤكدا أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة.



واستعرض اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهميتها والعمل على تنميتها وتقويتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.



وأشاد بموقف الأردن الداعم للشعب العراقي، مشددا على ضرورة إدامة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من العلاقات في ترسيخ استقرار المنطقة وسلامها، وبالأخص ضد عدونا المشترك، الإرهاب والتطرف.

ونوه، إلى الأوضاع العامة في العراق وما يشهده من استقرار أمني وسياسي واقتصادي يساهم في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في البلاد، مشيرا إلى تمكن العراق من تشكيل حكومة جادة وفاعلة في تقديم الخدمات للمواطنين.



ونقل رئيس مجلس النواب، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي، مشيرا إلى اعتزاز جلالة الملك بالعراق وحرصه على إدامة العلاقات القوية وتأكيده على دعم العراق وشعبه، فيما حمّل الرئيس العراقي رئيس مجلس النواب الأردني تحياته إلى جلالة الملك وتمنياته له بالصحة والنجاح وللشعب الأردني بالتقدم والازدهار.



وأشار الوفد إلى تطلع الأردن للتعاون في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، مؤكدا على الدور الأساسي للعراق في القضاء على داعش الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.