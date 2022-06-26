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الأحد، 26-06-2022 01:21 م

الرئيس عباس في عمان اليوم

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الوكيل الإخباري -يصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة عمان، للقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك بناءً على دعوة كريمة من جلالة الملك.

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وسيجري خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


ويرافق الرئيس عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.


 




 

 


 

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