الربابعة نقيبا للممرضين بالتزكية

الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الممرضين عن فوز خالد الربابعة بمنصب نقيب الممرضين لدورة جديدة ، بالتزكية ، بعد انسحاب المنافسين.

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ومن المقرر أن تجري انتخابات النقابة غدا الجمعة ، بعد تشكيل لجان الإشراف على انتخابات النقابة.



ومن المقرر أن ينتخب أعضاء الهيئة العامة نقابتهم للدورة القادمة في الانتخابات التي ستجري في مجمع النقابات المهنية في عمان وفرعيها في اربد والكرك.



يذكر أن الانتخابات سبق وان تأجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا.



و تفتتح صناديق الاقتراع لانتخابات النقابة ستفتح الجمعة عند التاسعة صباحا ولغاية السابعة مساء.



وكانت النقابة قد أغلقت باب تسديد الرسوم السنوية لغاية المشاركة في الانتخابات، حيث بلغ عدد المسددين 9309 ممرضين وقابلة قانونية.

