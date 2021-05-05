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الأربعاء، 05-05-2021 11:27 م

الربطة يناقش عددا من القضايا مع القضاة الشرعيين بإقليم الشمال

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الوكيل الاخباري - ناقش سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة وسماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، عدداً من القضايا والمواضيع ذات العلاقة بتعزيز بيئة التقاضي وتطوير الإجراءات والخدمات.
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وجاء الاجتماع الذي ضم رؤساء وقضاة المحاكم الشرعية لمحافظات الشمال، في إطار برنامج اللقاءات الدورية مع القضاة الشرعيين، للوقوف على تجويد العمل القضائي بما يحقق العدالة الناجزة وتيسير سبل الوصول للعدالة.

وقال سماحته، إن برنامج اللقاءات مستمر والذي يأتي تجسيداً لنهج التشاركية وتعزيزاً لمبدأ الادارة من الميدان، والسير نحو الاهداف بناءً على الحاجة والمصلحة ضمن الأولويات والامكانات بما يحقق رؤية الدائرة وأهدافها.

وأكد ضرورة استمرارية هذه اللقاءات، لانها تسهم في وضع محاور الخطة الاستراتيجية التي ستنتهجها الدائرة، ومن أهم مخرجاتها التحول الرقمي.

 




 

 


 

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