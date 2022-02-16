الرحاحلة : التأمين الصحي سيكون إلزامياً

الوكيل الاخباري - أكد المدير العام للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة شمول العمل الجزئي والمرن بمظلة الضمان الاجتماعي في شهر حزيران المقبل.



وأكد عبر قناة المملكة أن التأمين الصحي سيكون إلزاميا لضمان عدم فشله منوها بأن فتح الباب للاختيارية قد لا يدفع المشتركين لاختياره.



وأضاف ان التأمين سيغطي العلاج في المستشفيات الخاصة و مركز الحسين للسرطان وأي مستشفى عام يستوفي شروط الاعتماد للضمان الاجتماعي.

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