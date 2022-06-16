الرحاحلة : الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل على أرض المملكة

الوكيل الاخباري - التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة رئيس وأعضاء نقابة أصحاب المخابز لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الضمان الاجتماعي، ومن بينها شمول العمالة الوافدة بالضمان، وآلية التعامل مع إصابات العمل للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة بخصوص المديونية المترتبة على المنشآت وإجراءات الحجز عليها.



وأكد الرحاحلة أن الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل على أرض المملكة، وخصوصاً أن هذا القطاع يتعرض منتسبيه من العاملين لإصابات عمل نتيجة ما تتطلبه هذه المهنة من أعمال شاقة، مضيفاً أن شمولهم بالضمان يمكّنهم من الاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن قانون الضمان لا يميز بين أردني وغير أردني من ناحية الشمول وكذلك في كافة الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون للمشتركين.

وحثّ الدكتور الرحاحلة جميع المخابز إلى المبادرة بالاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) الذي تضمّن تمديد العمل بالاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) قبل نهاية شهر حزيران الحالي، وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع النقابة في معالجة القضايا المتعلقة بالحجز لدى البنوك لمنشآت المخابز المدينة للضمان وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها.



وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة وفّرت خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل بالتعاقد مع الخدمات الطبية الملكية وغالبية المستشفيات الخاصة في المملكة، حيث تتحمل المؤسسة نفقات المعالجة الطبية بشكل مباشر دون تحميل المنشآت والعاملين أية كلف مالية، مشيراً أنه سيتم تزويد النقابة بكافة النشرات والتفاصيل اللازمة للاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة لدى المؤسسة وخصوصاً خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل.

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