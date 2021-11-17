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الأربعاء، 17-11-2021 07:44 م

الرحاحلة: شمول جميع المنشآت والعاملين بمظلة الضمان يحقق اعتبارات الحماية الاجتماعية

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الوكيل الاخباري - قال مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن المؤسسة بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كل القوى العاملة بمظلتها؛ لتوفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع، مؤكداً أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر للجنس أو الجنسية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديموقراطية (أرض)، اليوم الأربعاء، لمناقشة الإصلاحات الحالية لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وكيفية تعزيز وإعطاء الأولوية لإصلاح الخطط الأساسية للحماية الاجتماعية المبنية على أساس نظام فعال للضمان الاجتماعي متعدد المستويات في الأردن.

وبين الرحاحلة أن عدد المشتركين الفعالين حالياً بلغ نحو مليون و380 ألف مشترك من ضمنهم 154 ألف مؤمن عليه غير أردني، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى 275 ألف متقاعد، ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية إلى 116 مليون دينار شهرياً، وكذلك استفادت 58 ألف مؤمن عليها تعمل في القطاع الخاص من تأمين الأمومة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى 86 مليون دينار، ووصل عدد المستفيدين من تأمين التعطل إلى 274 ألفا و 239 مؤمنا عليه وبمبلغ إجمالي بلغ 237 مليون دينار.

وأكد أن توجهات المؤسسة حالياً بشمول جميع المنشآت والعاملين على أرض المملكة في مظلة الضمان الاجتماعي يعد هدفاً استراتيجياً رئيساً للمؤسسة لتحقيق اعتبارات الحماية الاجتماعية، حيثُ أطلقت المؤسسة للمنشآت برنامج "بادر" وذلك بشمولها من تاريخ المبادرة أو التفتيش عليها، حيثُ استفادت من هذا البرنامج أكثر من 28 ألف منشأة يعمل لديها أكثر من 85 ألف مؤمن عليه، إضافة إلى خدمة "اشمل نفسك" التي تتيح للعاملين خدمة إشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية، حيثُ وصل المؤسسة أكثر من 6300 إشعار للمؤسسة عبر هذه الخدمة، لافتا إلى أن الشمول بالضمان لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين سيكون إلزاميا وأن تصاريح العمل الحر تصب في توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

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