الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 08:48 م

الرحاحلة : فائض الضمان يتجاوز نصف مليار دينار سنويا

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الوكيل الاخباري  - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الخميس، إن أموال الضمان الاجتماعي ليست بخطر وهي آمنة.اضافة اعلان


وأضاف " أن وضع المؤسسة المالي مستدام، لكن هذا لا ينفي الحاجة لإجراء تعديلات وإصلاحات من فترة إلى أخرى وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.

"الوضع المالي للمؤسسة مريح بمعايير اليوم ... وسنويا نحقق فائض يتجاوز نصف مليار دينار"، وفق الرحاحلة.
 
وبشأن التقاعد المبكر، قال الرحاحلة إنه وُجد كنافذة استثنائية، ومع مرور الزمن أصبح "التقاعد المبكر وهو القاعدة والشيخوخة الاستثناء"، مشيراً إلى أن الإقبال على التقاعد المبكر "أكبر بكثير من الاقبال على تقاعد الشيخوخة"

 




 

 


 

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