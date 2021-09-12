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الأحد، 12-09-2021 12:21 م

الرحاحلة: مليون و315 ألف مشترك فعال في الضمان

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

وأضاف الرحاحلة خلال ندوة نظمتها الجمعية الاردنية لرعاية الأسرة وبحضور رئيس الجمعية الدكتور بركات عوجان أن اقتراح مشروع تعديل القانون جاء منبثقاً من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تتطلع بها المؤسسة، خصوصاً في ظل ما كشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لكل الأجيال.

وأشار إلى أن المشروع المقترح سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والاصلاحات التي تضمنها تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم كالتعديلات المقترحة على رواتب العجز وإصابات العمل وتأمين الأمومة وزيادة التضخم وغيرها من التعديلات الإيجابية.

وبيّن الرحاحلة بأن عدد المشتركين الفعّالين حالياً وصل إلى أكثر من مليون و(315) ألف مشترك من ضمنهم (128) ألف مؤمن عليه غير أردني، فيما زاد عدد متقاعدي الضمان على (271) ألف متقاعد ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية لأكثر من (115) مليون دينار شهرياً، وكذلك استفادت (57) ألف مؤمن عليها تعمل في القطاع الخاص من تأمين الامومة، وبمبلغ إجمالي وصل لــ (84) مليون دينار، ووصل عدد المستفيدين من تأمين التعطل (270) ألف و (470) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي بلغ (230) مليون دينار.

وتطرّق الرحاحلة لبرامج المؤسسة خلال جائحة كورونا مبيناً أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون و (300) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي تجاوز (716) مليون دينار، مضيفاً ان جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً وأن تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.

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