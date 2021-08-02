الرحاحلة : هناك حاجة لتعديل سن التقاعد المبكر

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، أن الضمان سيقوم بتحويل 380 مليون دينار لصندوق استثمار أموال الضمان كفوائض تأمينية.واضاف الرحاحلة خلال لقاء الاثنين، إن 1.1 مليون مشترك استفاد من برامج الضمان خلال جائحة كورونا بمبلغ وصل إلى 560 مليون دينار.وقال أن نظام التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وصل الآن إلى مراحله الأخيرة، ولن يحمل المشتركين أي أعباء اضافية وسيغطي المشترك وأسرته.وبين أن هناك حاجة لتعديل سن التقاعد المبكر ليصبح 55 عاماً للذكور و52 عاماً للاناث، وهذه التعديلات لن تشمل من تجاوز عدد اشتراكاتهم 120 اشتراكاً.