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الخميس، 09-06-2022 12:59 م

الردايدة: البيئة مؤشر على تقدم ورفاه الشعوب

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، حملة "خلي كيسك بسيارتك" والتي تهدف الى توزيع أكياس متعددة الاستخدام على السيارات لجمع النفايات داخلها بدلا من القائها عشوائياً.

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وأكد وزير البيئة معاوية الردايدة، اليوم الخميس، أن البيئة مكون أساسي للنهضة والتطور ومؤشر على تقدم ورفاه الشعوب، وتحقيق تنمية مستدامة يساهم بها الجميع، لافتا الى عزم الوزارة إيصال رسالتها التوعوية الى شرائح المجتمع كافة وعبر مختلف الإجراءات، ومن خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لترسيخ منظومة القيم والسلوك الصحيح وبما يتفق مع موروثنا الحضاري.


ولفت الردايدة الى ان منظومة العمل البيئي تعد على سلم الأولويات الوطنية، الامر الذي يستلزم التوسع في إدخال البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالشكل الذي يحقق أكبر مشاركة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والمقدرات الوطنية من التلوث والاستنزاف لأثرها البالغ في دعم ورفد الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف أنه سيتم بموجب هذه الحملة، توجيه دعوة إلى شرائح المجتمع كافة والجمعيات والمنظمات المدنية، للمشاركة الفاعلة في عملية إنشاء صفحات توعية تتضمن رسائل توعوية عن أهداف الحملة، وحقائق علمية عن الكلفة المالية المترتبة على الدولة جراء الإلقاء العشوائي للنفايات، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى توضيح العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون الاطاري لإدارة النفايات بحق المخالفين.


وأوضح أن الحملة ستغطي محافظات المملكة كافة للحصول على أفضل النتائج وبما يضمن تفاعل الفئات المستهدفة وذلك بابتكار وتصميم رسائل توعوية تترسخ في أذهان المواطنين، لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه البيئة واستدامة عناصرها.


وكانت الحملة استهدفت مناطق في كل من مأدبا وإربد والعاصمة، الظليل، الأغوار الشمالية، معان الطفيلة، البترا، وادي موسى، الكرك، عجلون، البلقاء، الزرقاء.

 




 

 


 

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