الأربعاء 07-10-2020
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الأربعاء، 07-10-2020 04:23 م

الرزاز : نستعد للسيناريو الأسوأ

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عمر الرزاز، أن المهمة ليست سهلة في مواجهة وباء كورونا، داعيا الى مواجهة هذا التحدي بكل جرأة.
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وقال الرزاز خلال اجتماعه مع فريق الدعم اللوجستي للصحة العامة في وزارة الصحة: " ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وفقا للمتتالية الهندسية من حيث الأسابيع والأيام قد يجعلنا نستعد للسيناريو الأسوأ".

وأضاف : "تحدي مواجهة الجائحة اختلف عن السابق مع ازدياد الإصابات ما يتطلب إجراءات استباقية وسريعة وفورية من جميع أجهزة الدولة".

وبين أن الدولة تتوجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة للسيطرة على انتشار الوباء.

ودعا الرزاز إلى مواصلة الجهود والتأكد من مدى جاهزية النظام الصحي في حال تضاعفت أعداد الحالات .

 




 

 


 

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