الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 01:05 م

الرزاز يتحدث عن إغلاق دور العبادة وصالات المطاعم

10201924151256426147701


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن وباء كورونا لم يترك أحدا لم يصبه بمشاعر قوية ومتضاربة، هناك من هو غاضب ومن هو خائف والمتقلب بين التفاؤل والتشاؤم، وبين الالتزام الصارم والتهور التام وهذا طبيعي.

اضافة اعلان
 

جاء حديث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز خلال كلمته الأسبوعية عن معايير وشروط السلامة والوقاية لفتح بعض النشاطات والقطاعات.

كما تحدث عن تعزيز الاعتماد على الذات وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة وبخاصة الزراعية.

 

وأضاف "أن لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار هي أبسط الوسائل التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى".

 

"قرار اغلاق دور العبادة وصالات المطاعم لم يكن سهلا علينا"، وفقا للرزاز.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
32020217397212132459

الرزاز: إجراءات حكومية جديدة لتخفيف التجمعات

10201924151256426147701

الرزاز يوجه بسرعة تنفيذ أوامر الدفاع

10201924151256426147701

الرزاز يوجه بعقوبات على مؤسسات حكومية

10201924151256426147701

الرزاز يتحدث عن الإجراءات الحكومية التي ستطبق غدا

1202025171347852417300

الرزاز: قد أعذر من أنذر

5ec20467-021a-4ac3-a3c6-395cd0a4a51f

الرزاز: سنعود للإغلاقات في هذه الحالة