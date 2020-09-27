الرزاز يتحدث عن إغلاق دور العبادة وصالات المطاعم

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن وباء كورونا لم يترك أحدا لم يصبه بمشاعر قوية ومتضاربة، هناك من هو غاضب ومن هو خائف والمتقلب بين التفاؤل والتشاؤم، وبين الالتزام الصارم والتهور التام وهذا طبيعي.

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جاء حديث رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز خلال كلمته الأسبوعية عن معايير وشروط السلامة والوقاية لفتح بعض النشاطات والقطاعات.



كما تحدث عن تعزيز الاعتماد على الذات وانخراط الشباب في جميع القطاعات المنتجة وبخاصة الزراعية.

وأضاف "أن لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار هي أبسط الوسائل التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى".

"قرار اغلاق دور العبادة وصالات المطاعم لم يكن سهلا علينا"، وفقا للرزاز.



