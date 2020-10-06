الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 18

الوكيل الإخباري

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- اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، أمر الدفاع رقم 18، ونشر عبر الجريدة الرسمية.ويهدف أمر الدفاع الجديد إلى تمكين شريحة أوسع من المؤمن عليهم والمنشآت من الاستفادة من أوامر الدفاع رقم 9 و14 و15 لسنة 2020.ويحق للمؤمن عليهم الاستفادة من برنامج مساند 1 المقرر بموجب أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020، ووفقا للشروط الواردة به، حتى وان سبق له الاستفادة من البرامج الأخرى المقررة بموجبه.وصدر أمر الدفاع رقم 18 في الأول من تشرين الأول قبيل تكليف الرزاز بحكومة تصريف الاعمال، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الاثنين.