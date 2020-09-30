الرزاز ينعى الوزير الأسبق سامي جودة

الوكيل الإخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، الوزير الأسبق الدكتور سامي جودة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

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واستذكر الرزّاز مناقب الفقيد وجهوده وإسهاماته في مختلف المواقع العامّة التي شغلها، مؤكّداً أن الفقيد يُعدّ من الرعيل الأوّل الذين كان لهم بصمات واضحة في مختلف الميادين التي عملوا فيها.



وتقدّم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه.



وكان الفقيد – رحمه الله – قد شغل منصب وزير المواصلات، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير دولة للشؤون البرلمانيّة، وعضواً في مجلس النوّاب، ومحافظاً في وزارة الداخليّة، وغيرها من المواقع الأخرى.



