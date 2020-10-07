الرزاز يوضح حول القرارات بفرض حظر التجول الشامل

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عمر الرزاز، الأربعاء، أن القرارات التي اتخذت الأربعاء من حيث تعليق دوام المدارس والجامعات وتحويل التعليم فيهما عن بُعد، وفرض حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت، قد تسهم في الحد من ارتفاع الإصابات، مع الإشارة إلى أهمية استثمار البنية التحتية في طريقة التعامل مع الجائحة.ودعا رئيس الوزراء أعضاء الفريق للاجتماع بصورة يومية مع إصدار تقرير يومي عن احتياجات وزارة الصحة من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها، مضيفاً أن المهمة ليست سهلة، ويجب مواجهة التحدي بكل جرأة.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، إن الدولة تتوجه نحو السيطرة على مدخلات العملية الصحية وتوظيف الإمكانيات والموارد المتاحة بشكل متكامل من جميع القطاعات للسيطرة على انتشار الوباء والحد منه.وكان الرزاز شكل الثلاثاء فريق الدعم اللوجستي للصحة العامة برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي والريادة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعمل والصحة ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات/ مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مع تسمية الموظف في رئاسة الوزراء فيصل العبداللات مقررا للفريق.ويتولى الفريق وضع الخطط التنفيذية والإدارية واللوجستية والبدائل للتعامل مع جائحة كورونا بحسب عدد الحالات وكيفية دعم وزارة الصحة بالأعمال اللوجستية والإدارية وتيسير أعمالها في مختلف المجالات بما فيها الأنظمة والمنصات الإلكترونية وتوفير الكوادر اللازمة والمعدات والخدمات المساندة والحلول البديلة المقترحة.وأشار الرزاز إلى أن مهمة الفريق كبيرة ولاسيما أننا ننتقل من مرحلة الإجراءات التي فرضتها الجائحة إلى خطوط متكاملة من الإجراءات تتوزع فيها المسؤوليات على جميع أجهزة الدولة.ودعا الرزاز أعضاء الفريق للاجتماع بصورة يومية مع إصدار تقرير يومي عن احتياجات وزارة الصحة من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها، لافتا إلى أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد.