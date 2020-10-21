الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

ألمانيا: 39 وفاة و 7595 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق أمان

الرصيفة .. إغلاق مصنع حلويات بالشمع الأحمر

أوامر دفاع قادمة بسبب كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 21/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ضباب وانخفاض على الحرارة.. الأربعاء

17 مطلوباً في قبضة الأمن مصنفون بالخطير جداً ومطالبات باستمرار الحملة

توضيح حكومي حول سبب تعطيل الحضانات ورياض الاطفال




الأربعاء، 21-10-2020 09:15 ص

إتلاف طن من المواد الغذائية

الرصيفة .. إغلاق مصنع حلويات بالشمع الأحمر

شمع
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة مصنع غير مرخص لإنتاج وبيع الحلويات في لواء الرصيفة يفتقر للاشتراطــات الصحية اللازمة كما اتلفت المواد الغذائية داخل المصنع "المخالف" ، والتي قدّرت بنحو (1) طن  .

وأوضحت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الأربعاء ، انها قامت بحجز آلات الانتاج المستخدمة وأغلقت المصنع بالشمع الاحمر،  كما حولت القائمين عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واكدت المؤسسة ، أن فرق الرقابة والتفتيش تنفذ جولات رقابية مكثفة على مدار الساعة، للتأكد من استكمال المنشآت الغذائية لكافة التراخيــص اللازمة والتزامها بالاشتراطات الصحية لانتاج وتداول الغذاء، وذلك لضمان تأمين غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشددة على عدم التهاون مع الممارسات السلبية التي تمس صحتهم وسلامتهم .

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2019-06-26-at-2.54.01-PM

الاقتصاد الرقمي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حظ

توضيح حكومي حول الحظر الشامل

06de23a0-044a-44e4-9203-1008dfcf1079

التربية : اختبارات التوجيهي ستكون اختيار من متعدد

15437501402572

اعتماد الرسائل النصية للإبلاغ عن فحوصات كورونا

1024x576_main_image5dfa6cf282767

تصريح هام بشأن رسوم المدارس الخاصة

26a57670e26feaf19319c782de6922b1

وزارة الصحة: أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق أمان

أخبار متعلقة
مك

مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي