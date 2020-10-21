الرصيفة .. إغلاق مصنع حلويات بالشمع الأحمر

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة مصنع غير مرخص لإنتاج وبيع الحلويات في لواء الرصيفة يفتقر للاشتراطــات الصحية اللازمة كما اتلفت المواد الغذائية داخل المصنع "المخالف" ، والتي قدّرت بنحو (1) طن .



وأوضحت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الأربعاء ، انها قامت بحجز آلات الانتاج المستخدمة وأغلقت المصنع بالشمع الاحمر، كما حولت القائمين عليه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



واكدت المؤسسة ، أن فرق الرقابة والتفتيش تنفذ جولات رقابية مكثفة على مدار الساعة، للتأكد من استكمال المنشآت الغذائية لكافة التراخيــص اللازمة والتزامها بالاشتراطات الصحية لانتاج وتداول الغذاء، وذلك لضمان تأمين غذاء آمن وصحي للمواطنين، مشددة على عدم التهاون مع الممارسات السلبية التي تمس صحتهم وسلامتهم .

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