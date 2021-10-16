السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 10:12 م

الرصيفة : احتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

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الوكيل الاخباري - نظّم نادي النخبة للمكفوفين في الرصيفة اليوم السبت، مهرجانا احتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي صادف أمس، تخلله مسيرة تضامنية للمكفوفين واهاليهم من مسجد التوحيد الى مقر الاحتفال في حديقة القرية العالمية للحيوان.

وقال رئيس النادي ميعاد خاطر إن هذه المناسبة من اهم فرص التضامن والدعم للمكفوفين الذين لهم حق المشاركة في الاحتفال والتعبير عن قدراتهم الكبيرة، داعيا الى دعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم باعتبارهم قادرين على الانجاز ولديهم بصيرة كبيرة تقودهم لذلك بهمة عالية.

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