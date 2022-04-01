الجمعة 01-04-2022
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الجمعة، 01-04-2022 08:13 م

الرصيفة: اشتباه بتسمم 8 مواطنين بسبب تلوث خط مياه

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي، أن كوادر الصحة في بلدية الرصيفة تعاملت اليوم الجمعة مع شكوى بوجود كسر في احد خطوط المياه في منطقة الرشيد وتلوثه نتج عنه الاشتباه بتسمم عائلة من ثمانية افراد تم نقلهم لمستشفى الامير فيصل.

واضاف، الزناتي أن كوادر البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وشركة مياهنا تعمل على تصويب وضع الخط وايقاف الضخ فيه فيما تقوم اجهزة الصحة والمياه على فحص نوعية المياه للتأكد من صحة الملاحظة وتحديد مصدرها.

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