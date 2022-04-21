الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء جولات رقابية شملت مطاعم ومحال لبيع المواد الغذائية والحلويات ومشاغل انتاج الحلويات وبعض الأطعمة.



وجاءت الجولات الرقابية برئاسة مساعد متصرف لواء الرصيفة احمد القلاب ومشاركة مندوبين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والادارة الملكية لحماية البيئة وبلدية الرصيفة والأمن العام, حيث تم اتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وكمية من الحلويات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بعد أن تم فحصها من قبل مندوبين الغذاء والدواء.

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