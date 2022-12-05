الرصيفة : حوارية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية السيدات العاملات وبالتعاون مع بلدية الرصيفة اليوم الاثنين جلسة مناظرة حوارية بعنوان "العنف الاقتصادي الموجه ضد النساء والشابات العاملات" ضمن مشروع تفعيل الشباب والشابات للمساهمة في تعزيز وجود بيئة آمنة وخالية من العنف ضد النساء والشابات.



وأقيمت الجلسة التي أدارتها عضو الجمعية ديانا الخلايلة ومديرة ومنسقة النشاطات رمزية الخطيب، في قاعة أكتيد التابعة لبلدية الرصيفة.

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