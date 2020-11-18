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الأربعاء، 18-11-2020 07:39 م

الرصيفة : عطاء لتصريف مياه الامطار في منطقة التطوير الحضري

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الوكيل الاخباري - حصلت بلدية الرصيفة على موافقة وزارة الإدارة المحلية لاستدراج عطاء لتنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار في منطقة التطوير الحضري-اسكان الامير طلال.
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وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، إن البلدية كانت قد قامت بتقديم طلب للموافقة على تلزيم عطاء تصريف مياه الامطار في المنطقة المذكورة ولكن الوزارة لم توافق على التلزيم استنادا للمادة (44) من نظام المشتريات الحكومية لعام 2019 لعدم وجود مخصصات لهذه الغاية، ووافقت على استدراج عروض عطاء لهذه الغاية.

واشار إلى أنه سيتم غدا الخميس الاعلان عن نتيجة طرح العطاء للبدء فورا بالمباشرة بالعمل في المشروع وعلى نفقة البلدية.

وأوضح، أن منطقة تجمع مياه الامطار تقع في شارع صفية بنت عبد المطلب التابع لبلدية الرصيفة، الامر الذي يسبب مداهمة المياه المتجمعة لمنطقة مدرسة صفية التي تقع في الجهة المقابلة وتتبع لبلدية الزرقاء والبيوت المجاورة لها الامر الذي دفع لاتخاذ قرار بحل المشكلة وعدم تعريض المواطنين لخطر استمرار مداهمة مياه الامطار لهم والتسبب بخسائر سنويا.

 




 

 


 

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