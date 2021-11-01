الرصيفة : محاضرة حول أهمية المحافظة على البيئة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين محاضرة بعنوان "البيئة والنظافة في لواء الرصيفة" بمشاركة الملازم أول علي الزواهرة والرقيب هيام المشاقبة من الادارة الملكية لحماية البيئة بمحافظة الزرقاء.



وأكد الزواهرة الدور المنوط بالادارة في وضع خطط واجراءات حماية البيئة وآليات ضبط المخالفات الصحية والبيئية وما يمس السلامة العامة، مشيرا الى اهم البؤر البيئية في اللواء والتي تشكل همًا متواصلا للمواطنين مثل سيل الزرقاء وبركة البيبسي وضرورة التوعية بمخاطرهما والعمل وايجاد الحلول لهما.

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