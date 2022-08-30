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الثلاثاء، 30-08-2022 01:10 م

الرصيفة .. مُعلم يستعد لاستقبال طلابه بطريقة مميزة - صور

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الوكيل الإخباري - 
يستقبل المعلم محمد الفقيه الطلبة في العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة بإحدى المدارس الحكومية في منطقة الرصيفة .

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حيث أحضر المعلم مستلزمات مدرسية في أكياس بلاستيكية ووضعها على مقاعد طلبة صفه الرابع ابتدائي في مدرسة هارون الرشيد.


وقال المعلم اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إنه يقوم بهذه المبادرة في بداية كل عام دراسي لطلبته منوهاً منهم الفقراء ومنهم فاقدين الأبوين أو إحداهما.


وأضاف " أضع كل يوم في حصالة لجمع النقود لهذا اليوم المميز من كل عام".


وزود المعلم "الوكيل الإخباري" صور توثق تحضيراته للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم غداً الأربعاء.




 


 




 

 


 

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