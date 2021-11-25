الرصيفة: ورشة عمل حول العنف ضد المرأة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية اوقاف الرصيفة اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان العنف ضد المرأة في المركز الاسلامي النسائي بلواء الرصيفة ضمن مبادرة الامن للمرأة التي اطلقتها وزارة الاوقاف بالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وادارة حماية الاسرة وادارة الجرائم الالكترونية.



وتضمنت ورشة العمل عقد محاضرات توعوية شاركت فيها مجموعة من مشرفات دور القرآن الكريم وواعظات بهدف توعيتهن بحقوق المرأة وكيفية حمايتها من التعرض للعنف والجرائم الالكترونية ليقمن بنقل تجربتهن الى سيدات المجتمع المحلي.

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