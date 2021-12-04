الرفاعي : أبو هاني من خيرة الرجال

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي.



وقال الرفاعي في تغريدة عبر “تويتر”، السبت، “مع أخي الحبيب دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعد ساعات استذكرنا فيها سنوات الصداقة والعمل، تلك التي جمعتنا لخدمة الوطن والعرش، بوصلتنا لم تحد عنهما.



أبو هاني من خيرة الرجال، حمل أمانة المسؤولية، ورسالة الملك المفدى لخدمة الأردن الغالي في مئويته الثانية”.

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