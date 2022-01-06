الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بشأن الجميد

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

روسيا: أكبر انخفاض لحصيلة إصابات كورونا

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

قانونية الأعيان تناقش التعديلات الدستورية الأحد

الخميس، 06-01-2022 03:20 م

الرفاعي: إقرار النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة

رفاعي


الوكيل الإخباري - علق رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي على إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية معتبرا إياها خطوة مهمة على طريق التحديث. 

وقال الرفاعي، في تغريدة له عبر تويتر، الخميس، : "إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة على طريق التحديث، وفيما يناقشها مجلس الأعيان، نترقب مناقشات قانوني الأحزاب والانتخاب لنضع أسس التحديث الشمولي السياسي والإداري والاقتصادي وسط بيئة داعمة. 

حفظ الله جلالة سيدنا الذي نعمل برؤاه والشكر للحكومة الرشيدة ومجلس الأمة الموقر".

اضافة اعلان

 

ووافق مجلس النواب اليوم الخميس على التعديلات الدستورية لعام 2021. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
المنسف-الاردني-بالجميد-الكركي-600x430

قرار حكومي بشأن الجميد

2202027162530675069244

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

1120212923750548572758

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

120225105415604237502

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

61d6f20d36908

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

63777082337663289542-1021x1157

انعقاد البورد البريطاني في الأردن لأول مرة

أخبار متعلقة
0e2cc32f-d83d-41e5-8a6b-857fab6e1976

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

Screenshot_8

النائب الزعبي: لو لم نوقع على معاهدة وادي عربة لما كنا نجلس تحت قبة البرلمان

iStock_000016004829Large-pr2 (1)

تراجع معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

Screenshot_30

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

1606150077785-e1617910065609 (1)

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية اليوم الأحد

1220216122817776810739

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب