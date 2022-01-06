الرفاعي: إقرار النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة

الوكيل الإخباري - علق رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي على إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية معتبرا إياها خطوة مهمة على طريق التحديث.



وقال الرفاعي، في تغريدة له عبر تويتر، الخميس، : "إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة على طريق التحديث، وفيما يناقشها مجلس الأعيان، نترقب مناقشات قانوني الأحزاب والانتخاب لنضع أسس التحديث الشمولي السياسي والإداري والاقتصادي وسط بيئة داعمة.



حفظ الله جلالة سيدنا الذي نعمل برؤاه والشكر للحكومة الرشيدة ومجلس الأمة الموقر".

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ووافق مجلس النواب اليوم الخميس على التعديلات الدستورية لعام 2021.

إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة على طريق التحديث، وفيما يناقشها مجلس الأعيان، نترقب مناقشات قانوني الأحزاب والانتخاب لنضع أسس التحديث الشمولي السياسي والإداري والاقتصادي وسط بيئة داعمة. حفظ الله جلالة سيدنا الذي نعمل برؤاه والشكر للحكومة الرشيدة ومجلس الأمة الموقر — Samir Al-Rifai. سمير زيد الرفاعي (@SamirAlRifai) January 6, 2022

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