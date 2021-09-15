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الأربعاء، 15-09-2021 05:15 م

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي انهاء اللجان الفرعية أعمالها، بعد جلسات واجتماعات امتدت حوالي ثلاثة اشهر.

وأضاف الرفاعي خلال اجتماع أعضاء الهيئة العامة للجنة الملكية اليوم الأربعاء “شهدت الشهور الماضية تباينا في الآراء، وهو أمر متوقع وصحي ومطلوب، وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن، بحمد الله، كانت مصلحة الوطن هي القاعدة المشتركة التي لم نحد عنها”.

وأشار إلى أن أهم ما ميز عمل اللجنة وأعضائها، هي حالة الاشتباك الإيجابي مع المجتمع والإعلام والفاعليات السياسية والشعبية، والتي تعاملت مع اللجنة بروح التعاون والشراكة، وقدمت طروحات ناضجة، وأفكارا في غاية الأهمية، تعكس نضج الأردنيين والأردنيات، وشغفهم بالوصول بوطنهم إلى الأفضل، وشكلت أفكارهم وطروحاتهم ركنا أساسيا للتوصيات التي قدمتها اللجان الفرعية.

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