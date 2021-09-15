الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

كيف ستنتهي جائحة كورونا؟

التعليم العالي يعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة

تنقلات وتكليفات واسعة في وزارة الصحة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الحلاحلة

محاضرة عن الآثار السلبية للزواج المبكر في الأغوار الشمالية

إيران تعتمد لقاح سبوتنيك لايت الروسي أحادي الجرعة ضد كورونا

ورشة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الكورة

إصابة مستوطن بعملية طعن في يافا

6721452 جرعة لقاح اعطيت منذ بدء حملة التطعيم

الأربعاء، 15-09-2021 05:15 م

الرفاعي: اللجان الفرعية انهت أعمالها

e


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي انهاء اللجان الفرعية أعمالها، بعد جلسات واجتماعات امتدت حوالي ثلاثة اشهر.

وأضاف الرفاعي خلال اجتماع أعضاء الهيئة العامة للجنة الملكية اليوم الأربعاء “شهدت الشهور الماضية تباينا في الآراء، وهو أمر متوقع وصحي ومطلوب، وكانت هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن، بحمد الله، كانت مصلحة الوطن هي القاعدة المشتركة التي لم نحد عنها”.

وأشار إلى أن أهم ما ميز عمل اللجنة وأعضائها، هي حالة الاشتباك الإيجابي مع المجتمع والإعلام والفاعليات السياسية والشعبية، والتي تعاملت مع اللجنة بروح التعاون والشراكة، وقدمت طروحات ناضجة، وأفكارا في غاية الأهمية، تعكس نضج الأردنيين والأردنيات، وشغفهم بالوصول بوطنهم إلى الأفضل، وشكلت أفكارهم وطروحاتهم ركنا أساسيا للتوصيات التي قدمتها اللجان الفرعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211516929109564489

التعليم العالي يعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة

820213021940912493998

تنقلات وتكليفات واسعة في وزارة الصحة

92021141839171200659

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الحلاحلة

920216154443313982067

محاضرة عن الآثار السلبية للزواج المبكر في الأغوار الشمالية

920218185151155829849

ورشة عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الكورة

وزارة الصحة

6721452 جرعة لقاح اعطيت منذ بدء حملة التطعيم

أخبار متعلقة
gggg

مستجدات بشأن فاجعة الطفلة لين التي توفيت في مستشفى البشير

إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين عودة فواز أبو تايه رئيسا للتشريفات الملكية

إرادة ملكية

صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على قانون الأمانة

s

انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب 2021 في 23 أيلول الجاري

w

الرفاعي: من المبكر الحديث عن نتائج اجتماعات اللجنة الملكية

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم