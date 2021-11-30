الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 06:01 م

الرفاعي : الملك هو الضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

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 الوكيل الاخباري - جدد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، التأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن لمخرجات اللجنة وتوصياتها.

وأضاف الرفاعي، خلال رعايته المؤتمر الوطني "أردن الشباب 2030 رؤية الشباب الأردني حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، إن "تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من حكومة وأحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وشباب وسيدات، وهذه المسؤولية الجماعية تحتم علينا أن نتكاتف مع بعضنا والعمل سويا من أجل مصلحة الأردن الذي نريد". 

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