الرفاعي: دوائر البادية ستحافظ على مقاعدها

الوكيل الإخباري - التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، اليوم الثلاثاء، عددا من وجهاء وشيوخ أبناء البادية الجنوبية، وذلك في إطار التواصل الذي تقوم به اللجنة مع مختلف مكونات المجتمع الأردني.

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وأكد الرفاعي، أن اللجنة تكثّف جهودها لتقديم مشاريع قوانين تنطلق من ثوابت الهوية الوطنية الأردنية، وتسهم في تحقيق تقدم في تحديث المنظومة السياسية.



وبين أن الآراء والأفكار التي تطرح خلال اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع مهمة وتأخذ بجدية في النقاشات التي تجريها اللجان الفرعية.



وقال الرفاعي، إن هناك توافق داخل اللجنة على أن تحافظ دوائر البادية الثلاث على مقاعدها الحالية، وسيتم السماح لأبنائها الترشح ضمن القوائم الحزبية الوطنية، والترشح خارج دوائرهم، بما يعزز مشاركتها السياسية.



بدورهم، عرض الحضور آرائهم ومقترحاتهم حول أعمال اللجنة، خصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.



وشددوا على أن أبناء البادية هم، كما باقي أبناء الوطن، جزء من عملية التحديث والتطوير، ويسعون إلى مزيد من المشاركة السياسية التي تسهم في أحدث التنمية وتعزيز العدالة في مناطقهم، التي تتسم بالاتساع الجغرافي وتمتد في ثلاث محافظات.



ولفتوا إلى ضرورة أن تسهم عملية التحديث والتطوير في أحدث نقلة نوعية للنهوض بواقع مناطقهم والنهوض بالواقع المعاش فيها.

