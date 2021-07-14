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الأربعاء، 14-07-2021 12:54 م

الرفاعي عبر تويتر: قرأت باهتمام كبير المقترحات المرسلة عبر منصة الملكية للإصلاح

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الوكيل الإخباري -  أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالمملكة، سمير الرفاعي، على أهمية المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة حول مشاريع القوانين السياسية.اضافة اعلان


وقال الرفاعي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: ” قرأت باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي تنم عن وعي واهتمام كبيرين بهذه المهمة الوطنية وضرورة نجاحها”.

وأضاف الرفاعي: ” أنني على ثقة أن جميع الآراء تجد كل الاهتمام من الزملاء والزميلات في اللجان الفرعية المختلفة، شكرا لكل من أكرمنا بمساهمته”.

 




 

 


 

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