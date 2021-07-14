الرفاعي عبر تويتر: قرأت باهتمام كبير المقترحات المرسلة عبر منصة الملكية للإصلاح

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أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالمملكة، سمير الرفاعي، على أهمية المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة حول مشاريع القوانين السياسية.وقال الرفاعي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: ” قرأت باهتمام كثيرا من المقترحات المرسلة عبر منصة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي تنم عن وعي واهتمام كبيرين بهذه المهمة الوطنية وضرورة نجاحها”.وأضاف الرفاعي: ” أنني على ثقة أن جميع الآراء تجد كل الاهتمام من الزملاء والزميلات في اللجان الفرعية المختلفة، شكرا لكل من أكرمنا بمساهمته”.