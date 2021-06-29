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الثلاثاء، 29-06-2021 11:10 ص

الرفاعي : مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية

رفاعي
سمير الرفاعي


الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الثلاثاء، إن "عمل اللجنة يحكمه الرسالة الملكية ومضامينها لتطوير الأردن وتحديثه".

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لوضع الرأي العام بصورة ما يجري داخل اللجنة، وما وصلت إليه اللجان الستُ المنبثقة عنها من ترتيب أفكار ونقاشات. 

 

وتابع الرفاعي "مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية".


يُشار أن الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، قال مسبقا إن "اللجان الفرعية بدأت بنقاشات جدية حول القوانين، وإنها تعمل بشكل جدي وبدأت بوضع عربة الإصلاح على السكة من خلال فتح حواراتٍ معمقةٍ حول آليات التعامل مع المرحلة المقبلة".


 




 

 


 

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