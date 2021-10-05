الرفاعي يدعو الشباب إلى استثمار اللحظة التاريخية والانخراط في الأحزاب

الوكيل الاخباري - دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الشباب إلى استثمار اللحظة التاريخية والانخراط في الأحزاب والمشاركة الفاعلة، بحيث يكون الشباب الواعي الجزء الأساسي من عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل الوطن في المئوية الثانية.



وعرض الرفاعي خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الثلاثاء، بعدد من الشباب، وأداره مقرر لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية الدكتور عامر بني عامر، لأبرز المخرجات المتعلقة بعمل اللجنة الملكية في قانوني الأحزاب والانتخاب والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة والتعديلات الدستورية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.

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