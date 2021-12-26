الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

الأحد، 26-12-2021 06:14 م

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

sss


الوكيل الاخباري - دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، مما سينعكس إيجابا على دورهم في عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل المملكة في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد.

جاء ذلك خلال لقاء الرفاعي، اليوم الأحد، بالهيئة التدريسية وعدد من طلبة جامعة الزرقاء بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي.

وعرض الرفاعي، خلال اللقاء، الذي أداره المهندس سمير الحباشنة أبرز مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قانوني الأحزاب والانتخاب والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

9201824151410302897969

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

وزارة الزراعة

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

1220211211722881577312

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

4

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

s

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

أخبار متعلقة
1220219175129725091511

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز مسابقات مئوية الدولة الأردنية

e

اطلاق مشروع صحة الشباب للوقاية من السلوكات الخطرة

0L5A1485 - Copy

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

11202116175918989899889

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

122021294616902036724

البنوك الأردنية تحذر المواطنين

11202120193240734569419

بحث آليات تطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية