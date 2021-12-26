الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الوكيل الاخباري - دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، مما سينعكس إيجابا على دورهم في عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل المملكة في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد.



جاء ذلك خلال لقاء الرفاعي، اليوم الأحد، بالهيئة التدريسية وعدد من طلبة جامعة الزرقاء بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي.



وعرض الرفاعي، خلال اللقاء، الذي أداره المهندس سمير الحباشنة أبرز مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قانوني الأحزاب والانتخاب والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

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