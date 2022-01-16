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الأحد، 16-01-2022 10:51 م

الرفايعة لـ "الوكيل الاخباري": لا إغلاقات أو سيول في العقبة وأمطار محدودة متفرقة

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العقبة محمد الرفايعة أن الأجواء في المدينة باردة جداً وتشهد أمطارا متفرقة خفيفة بين الحين والآخر.

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وأشار الرفايعة في تصريح لـ"الوكيل الاخباري" أنه لا يوجد أي اغلاقات أثر على الحركة المرورية في المحافظة أو على المعابر الحدودية.

 

وبين أنه من غير المتوقع تشكل الانجماد في المحافظة بسبب طبيعة الطقس في المدينة، فيما قد تشهد المناطق المرتفعة من المحافظة مثل مناطق القويرة ونهاية طريق النقب تشكل للانجماد في الساعات المبكرة من صباح الإثنين.

 

وأوضح أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين محافظة العقبة ومحافظة معان للتنسيق حول الطرق المؤدية إلى محافظة العقبة.

 




 

 


 

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