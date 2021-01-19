الثلاثاء 19-01-2021
الوكيل الاخباري

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

الارصاد للوكيل : هذه المناطق ستشهد تراكمات ثلجية صباح الغد

مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

الدفاع المدني يتعامل مع 75 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

الملك وولي العهد يودعان الرئيس المصري

الحجاوي يوضح آلية عمل لقاح كورونا

توضيح حكومي حول اعادة فتح قاعات الافراح وقطاعات اخرى

صحة جرش لـ الوكيل: أكثر من 200 شخص تلقوا اللقاح

صحة البلقاء لـ الوكيل: 783 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

الثلاثاء، 19-01-2021 10:57 ص

الرمثا: ايقاف مالك مقهى لمخالفته قانون الدفاع

39b26207b4fe835aa82acc7f3600979f (Custom)


الوكيل الاخباري - اوقف مدعي عام الرمثا، اليوم الثلاثاء، مالك مقهى لمدة اسبوع، لاقامته تجمعا لنحو 30 شخصا، بما يخالف احكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه.

اضافة اعلان

وقال المدعي العام في تصريح صحفي، إن الشخص الذي جرى توقيفه كان قد اقام حفلا بمناسبة افتتاح المقهى، شارك فيه عشرات الاشخاص، مشيرا الى ان امر الدفاع يمنع التجمع لاكثر من عشرين شخصا شريطة الالتزام بقواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وضبط العدوى.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
التعليم العالي

وزارة التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية خارج المملكة

لقاح

بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

00

بلدية السلط تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

5c42df5745c7ddef5309ad237b396056 (Custom)

الحكومة الكورية تتبرع بمليون دولار لدعم اللاجئين في الاردن

f8e434da-5208-4592-afbf-61f6b44c3b93 (Custom)

خدمات مجانية للأمراض الصدرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بإقليم الشمال

مركز الازمات

مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

أخبار متعلقة
263216

وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت

امانة عمان

أمانة عمان: مخالفات وإغلاقات لغير الملتزمين بأمر الدفاع 20

ad45e256-8616-421d-b8d2-10f80cb107e6

الدفاع المدني يوجه تحذيراً للمواطنين حول الحالة الجوية

3a61d5e5-d588-4d95-ad6e-2f18df680c42

الدفاع المدني يتعامل مع 110 حالات انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

12021915335369656926

توضيح من رئيس الوزراء حول استمرار العمل بقانون الدفاع