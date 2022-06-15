الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

حدائق جديدة ومدينة للسيارات .. تفاصيل استراتيجية الأمانة لخمس سنوات

العمري يقترح وصفة مثالية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمة العالمية

أسعار الذهب محليا الأربعاء 15/ 6/ 2022

الأربعاء، 15-06-2022 11:42 ص

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

34


الوكيل الاخباري– بحث رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة مع لجنة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا على أرض تملكها البلدية بمساحة 40 دونما بدل المجمع القديم الذي يقع وسط المدينة.اضافة اعلان


وقال الخزاعلة اليوم الأربعاء، إن المجمع الجديد سيعمل على إحداث نقلة نوعية على مستوى أداء قطاع النقل في المدينة وسيحد من الاكتظاظ المروري ويعمل على انسيابية الحركة للركاب.

وأضاف أن إنشاء المجمع سيسهم أيضاً في تنظيم حركة النقل باللواء ويوفر مئات فرص العمل من خلال إقامة الأكشاك والمحال التجارية وتشغيل عاملين على خطوط السرفيس لتعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، إلى جانب توفير أماكن انتظار آمنة للركاب بدلا من الوقوف على جوانب الطرق.

وطالب باستحداث باصات سرفيس تغطي جميع أنحاء المدينة، وتنظم حركة الانطلاق والوصول لوسائط النقل، إلى جانب تسهيل تنقل المواطنين عوضا عن وقوفهم على جوانب الطرق في حر الصيف وبرد الشتاء، مبينا أن إنشاء خطوط سرافيس جديدة سيسهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السير والاختناقات المرورية التي تعاني منها طرق المدينة.

كما طالب الخزاعلة من أعضاء مجلس المحافظة “اللامركزية” تخصيص مبلغ مالي في موازنة 2023 لمشروع المجمع الجديد وإعطائه الأولوية لحاجة المدينة الملحة له.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d7bd787a-7f8d-4987-9699-1099ae8486f1

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

ازمة سير (13)

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

FCNFJ9oXEAAFbFJ

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

main_image5daf37d01bec6

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

مبنى رئاسة الوزراء

دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

1

السفير الكويتي: 18 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن ونتطلع لزيادتها

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

تربية الرمثا تحتفل بعيد الاستقلال

قواتتتتت

استشهاد طيارين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

180867

حملة نظافة واسعة في مدينة حجاج الرمثا

5202227173837539799203

ورشة رسم لليافعين ضمن نشاطات إربد عاصمة للثقافة العربية

3202015151715971852750

بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومشروع مدد 2

5202210194247579777485

ورشة لمحاربة الظواهر الأمنية السلبية في المجتمع