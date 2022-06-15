الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

الوكيل الاخباري–

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بحث رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة مع لجنة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا على أرض تملكها البلدية بمساحة 40 دونما بدل المجمع القديم الذي يقع وسط المدينة.وقال الخزاعلة اليوم الأربعاء، إن المجمع الجديد سيعمل على إحداث نقلة نوعية على مستوى أداء قطاع النقل في المدينة وسيحد من الاكتظاظ المروري ويعمل على انسيابية الحركة للركاب.وأضاف أن إنشاء المجمع سيسهم أيضاً في تنظيم حركة النقل باللواء ويوفر مئات فرص العمل من خلال إقامة الأكشاك والمحال التجارية وتشغيل عاملين على خطوط السرفيس لتعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، إلى جانب توفير أماكن انتظار آمنة للركاب بدلا من الوقوف على جوانب الطرق.وطالب باستحداث باصات سرفيس تغطي جميع أنحاء المدينة، وتنظم حركة الانطلاق والوصول لوسائط النقل، إلى جانب تسهيل تنقل المواطنين عوضا عن وقوفهم على جوانب الطرق في حر الصيف وبرد الشتاء، مبينا أن إنشاء خطوط سرافيس جديدة سيسهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السير والاختناقات المرورية التي تعاني منها طرق المدينة.كما طالب الخزاعلة من أعضاء مجلس المحافظة “اللامركزية” تخصيص مبلغ مالي في موازنة 2023 لمشروع المجمع الجديد وإعطائه الأولوية لحاجة المدينة الملحة له.