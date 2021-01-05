الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لم يقف مكتوف الأيدي ، بل سارع الموظف الحكومي "بكر الصميعات"، لدرء الخطر عن مكان عمله ، حيث كادت تحدث كارثة في بلدية سهل حوران التابعة للواء الرمثا، نتيجة لـ"تماس كهربائي" ، أمس الإثنين.

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الموظف الصميعات ، روى لـ"الوكيل الإخباري" ، تفاصيل الحادثة ، حيث أشار إلى أن التماس الكهربائي ، كاد يتسبب بخسائر فادحة ، إلا أن العناية الإلهية حالت دون ذلك .

وقال " لقد اشتعلت النيـران، حيث كان يتواجد قاطعا كهربائيا في أحد ممرات البلدية ، وفجأة حدث صوت مفاجئ ، متزامنا مع تصاعد أدخنة ، وحدوث حريق ، ما أدى إلى إرباك في البلدية وخروج موظفين ومراجعين خارج المبنى".

وأشار الصميعات ، أنه حاول أن ينقذ الموقف ، تحسّبا من امتداد الحريق ، فهرع إلى القاطع الرئيسي في المبنى وعمل على فصل الكهرباء ، ما أدى إلى الحيلولة دون خسائر مادية أو بشرية .

لم يكترث سوى لمساعدة الموظفين ومراجعي البلدية ، حيث خرجوا من المبنى نتيجة للمشهد الذي كان "مسيطرا" حينها ، فأضحى الموظف الصميعات رجل الوطن ، و"نشمي" عند الشدائد ، وصاحب إنسانية تُستحق أن تُذكر.

بلدية سهل حوران ، لم تغفل توجيه شكرها للموظف المثالي "بكر الصميعات" فكتبت كلمات ثناء بحقه ، ليكون درسا وطنيا لآخرين لا يكترثون سوى لأنفسهم ، منسلخين عن محيطهم .



