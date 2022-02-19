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السبت، 19-02-2022 06:56 م

الروابدة: الأحزاب نُحتت وطُبّل لها كثيراً لمصلحة "تنظيمات محددة" ثم تلاشت

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الوكيل الاخباري - انتقد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، تزايد أعداد الأحزاب في الأردن حتى باتت تقارب الـ 70 حزبا لـ 7 ملايين أردني.اضافة اعلان


وقال الروابدة خلال حوارية في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإعلامية والسياسية إن من ينظر للحزبية اليوم لم يمارسها يوما، وكان من اشد خصومها.

وأضاف قائلاً: "أحببت ان أقول لإخواني أن الإصلاح والتطوير ضرورة حياتية وظروف الأشخاص والاوطان متغيرة وأوضاع الجسران من نار".

وبين الروابدة، أن قوانين الانتخاب تتكرر في كل انتخابات ولا يعرف مصدرها، وقوانين الأحزاب نحتت وطبل لها الكثير لمصلحة تنظيمات محددة ثم تلاشت.

وقال، "نريد أن تتطور المرحلة الحزبية ونخشى ان تشكل الأغلبية الحكومة الحزبية!"

كما انتقد بعض الممارسات قائلا: "البعض يحاول أن يدعي العصمة وأن يعطي لآرائه قداسة ويحاولون الاستفراد بالوطن بالمئوية الثانية كما الأولى.. حقهم وحدهم التشبث بالأضواء وحقهم وحدهم بأكل زمانهم وزمان غيرهم.. يقفزون على المناصب دون تجزئة فليس من حق الأوفياء المنجزين نقدهم أو مناقشتهم".

وشدد على أن الولاء للوطن ونظامه ليس سلعة لتجار المناصب والمصالح الخاصة.

وردا على استفسارات الحضور أكد الروابدة، أن الهوية الوطنية هي ستار الكلام في المرحلة ومن صفتها انها جامعة وانها لا تستقصي وانها تؤمن بالعدالة والمساوة، مشيرا إلى أن ما اثاره واسقطه اسقاط الهوية الوطنية واستبدالها بالهوية الجامعة أدى لوجود شك في هل هناك هوية جديدة تجمع أشياء جديدة؟.

وقال "لا اعتقد ان التعديلات الدستورية تدخلت بالهوية الوطنية، والهوية في الأردن هي هوية وطنية تجمع كل الأردنيين وليس من حق احد تفرقة الناس على عقائدهم.. والهوية الوطنية في الأردن هي الهوية الأردنية، وأي هوية أخرى في الوطن تعطينا إما أيلول او انقسام كما جرى في السودان".

 




 

 


 

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