الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة إن الأردن استطاع في مئوية دولته الأولى بقيادة آل هاشم أن يبني وطنا قائما على الاستثمار بالإنسان مصدرا لثروته في ظل انعدام الثروات الطبيعية أو شحها مما تنعم به دول أخرى.وأكد الروابدة خلال محاضرة اليوم السبت، ضمن احتفالات جامعة إربد الأهلية بمئوية الدولة الأولى وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الأردن حافظ خلال المئوية الأولى على دولته ووجوده ونظامه وانسانيته ودوره التي شكلت مجتمعة عناصر قوته واستقراره، وهو يمضي نحو مئويته الثانية التي تتزامن مع احتفالات الأردنيين بعيد ميلاد قائدهم، وهم أكثر أملا وتطلعا لغد أفضل على الصعد كافة.وقال إن دور الأردن السياسي لن ينتهي لارتباطه المباشر بالمنطقة والقضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد تجاوزه أو تخطيه.